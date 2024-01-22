В Роспотребнадзоре дали правила ухода за смарт-часами

Специалисты Роспотребнадзора дали инструкцию по уходу за смарт-часами. Как стало известно из телеграм-канала Роспотребнадзора, россияне особенно пристрастились к гаджетам, без которых не обходится день ни одного современного человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии