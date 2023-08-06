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Съёмки "Поле чудес" отменили

Съёмки "Поле чудес" отменили

После Нового года на Первом канале разразился грандиозный скандал, связанный с популярным капитал-шоу “Поле чудес” и его бессмертным ведущим Леонидом Якубовичем.

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ИЗ
Иван Злой
молодец, возьми с полки пирожочек и продолжай злмбироваться интернетом
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10 час.
МГ
М Г
И не смотри. И не слушай. Прими таблетки, укол перед сном и марш в палату.
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9 час.
K
Kongri
Мы уже, оказывается, не живем, а зомбируемся. Зомби, давайте жить дружно, хотя не мы это решим, а наши кукловодихи
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8 час.

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