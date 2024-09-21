Регулярные тексты Мойки78 о высоких ценах в городе (в частности, на культуру и другие сопутствующие траты туриста и жителя Петербурга) не остались без внимания.
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Регулярные тексты Мойки78 о высоких ценах в городе (в частности, на культуру и другие сопутствующие траты туриста и жителя Петербурга) не остались без внимания.