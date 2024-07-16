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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпов не перейдет в ЦСКА. Клуб отказался от идеи пригласить форварда («Вброс по борту»)

Об этом сообщает телеграм-канал «Вброс по борту». «Максим Карпов не будет игроком ЦСКА. На днях спортивный блок красно-синих окончательно отказался от идеи пригласить опытного форварда.

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