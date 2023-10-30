Как приготовить ореховый торт-десятиминутку без муки

Самый вкусный торт — тот, на который вы потратили минимум времени. Многослойные наполеоны, роскошные тарты с клюквенным курдом и трюфельные кондитерские изделия, конечно, хороши, но иногда так хочется чего-то простого и быстрого.
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