Миллиардный центр «ТулаДрон» остался без главы: Евгения Григорьева арестовали за мошенничество Юлия ЧелкановаВ Туле по делу об особо крупном мошенничестве арестован генеральный директор научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «ТулаДрон» Евгений Григорьев.
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