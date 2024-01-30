Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 783 подписчика

Татьяну Навку возмутила дисквалификация Камилы Валиевой

Татьяну Навку возмутила дисквалификация Камилы Валиевой

Татьяна Навка утверждает, что Камила Валиева сможет принять участие в Олимпийских играх в 2026 году. Спортивный арбитражный суд (CAS) наказал Валиеву четырехлетней дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил, начиная с 25 декабря 2021 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх