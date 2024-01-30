Татьяну Навку возмутила дисквалификация Камилы Валиевой

Татьяна Навка утверждает, что Камила Валиева сможет принять участие в Олимпийских играх в 2026 году. Спортивный арбитражный суд (CAS) наказал Валиеву четырехлетней дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил, начиная с 25 декабря 2021 года.