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В Японии началось строительство базы для учений палубной авиации ВМС США

В Японии началось строительство базы для учений палубной авиации ВМС США

На необитаемом острове Магэ в Японии строят объекты базы для учений палубной авиации ВМС США. Об этом со ссылкой на данные минобороны сообщает агентство Киодо.

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