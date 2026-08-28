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Татар-информ

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От торговли до железных дорог: что дает Узбекистану участие в ШОС

От торговли до железных дорог: что дает Узбекистану участие в ШОС

Сотрудник Центра экономических исследований и реформ Зиёда Ризаева рассказала, как развивается сотрудничество Узбекистана со странами ШОС и какие возможности открывают новые инвестиционные, промышленные и транспортные проекты.

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