От торговли до железных дорог: что дает Узбекистану участие в ШОС

Сотрудник Центра экономических исследований и реформ Зиёда Ризаева рассказала, как развивается сотрудничество Узбекистана со странами ШОС и какие возможности открывают новые инвестиционные, промышленные и транспортные проекты.
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