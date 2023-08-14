В Хельсинки не обеспокоены угрозой Москвы нарастить численность войск вдоль границы, об этом сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
Глава МИД Финляндии заявила, что Россия оставила границу "почти незащищенной"
Комментарии
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лл
лина любимцева
И это правда. Границы России совершенно не защищены. ВСЕ-ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТО ТАК НЕ ПРОШЛА!!... Этих оптимизаторов самих нужно оптимизировать, вместе с ушами и пятками. А ОНИ сейчас еще надеются вновь избраться в президенты!! НИ В ЖИЗНЬ!! Доканают нас окончательно!!
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13 час.
Виктор Галкин
Как не защищены, у нас в Карелии погранрайон вернулся как во времена СССР. Теперь без паспорта не проедешь.
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12 час.
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