Журнал «Профиль»

13 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Сорокин
    Блохи решили управлять Медведем? Просто охренеть...Молдаване, совместно с этой дурой Санду....Вы точно решились на са...МИД: высылка дипл...
  • лина любимцева
    Германская Ливерная колбаса  жаждет реванша за своего деда-нацика?!!Министры финансов...
  • лина любимцева
    Уморился говорить и делать подлости?  Неужели у них там еще осталось что-то человеческое? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!! Замороженны...Премьер Латвии об...

Глава МИД Финляндии заявила, что Россия оставила границу "почти незащищенной"

Глава МИД Финляндии заявила, что Россия оставила границу "почти незащищенной"

В Хельсинки не обеспокоены угрозой Москвы нарастить численность войск вдоль границы, об этом сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
И это правда.  Границы России совершенно не защищены.  ВСЕ-ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТО ТАК НЕ ПРОШЛА!!... Этих оптимизаторов самих нужно оптимизировать, вместе с ушами и пятками.  А ОНИ сейчас еще надеются вновь избраться в президенты!! НИ В ЖИЗНЬ!! Доканают нас окончательно!!
Ответить
13 час.
Виктор Галкин
Как не защищены, у нас в Карелии погранрайон вернулся как во времена СССР. Теперь без паспорта не проедешь.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх