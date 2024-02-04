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Военное обозрение

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Вступление СССР в ракетный век, первая отечественная баллистическая ракета Р-1

Вступление СССР в ракетный век, первая отечественная баллистическая ракета Р-1

Готовясь к решающей схватке с мировым империализмом, советское руководство развернуло обширные работы по созданию отечественных баллистических ракет, первой из которых стала ракета Р-1.

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