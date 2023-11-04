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Нам делают замечания: Штаты нами недовольны

Нам делают замечания: Штаты нами недовольны

Дилетант о политике Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США осуждают массовые беспорядки в аэропорту в Махачкале и призывают российские власти привлечь всех участников к ответственности, а также обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.

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Комментарии
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александр петров
&quot;Ну тупые&quot;!!! Такое впечатление, что у них там в &quot;дэмократической &quot; Амэрике набирают в чиновники людей сугубо со справкой подтверждающей факт о том, что чел состоит на учете в психдиспансере!!😂 Прав был Задорнов!!
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1 д.
Николай Кучков
Без сопливых обойдёмся,а то и по носу можно получить,когда лезут не в свои дела!!
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1 д.
Регина Толстоброва
Пусть  Штаты у себя  наводят порядок. Незачем  вмешиваться в наши дела. Мы  сами разберемся со своими проблемами. Привыкли нос совать во все дыры.
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1 д.

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