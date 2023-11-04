Нам делают замечания: Штаты нами недовольны

александр петров "Ну тупые"!!! Такое впечатление, что у них там в "дэмократической " Амэрике набирают в чиновники людей сугубо со справкой подтверждающей факт о том, что чел состоит на учете в психдиспансере!!😂 Прав был Задорнов!!

Николай Кучков Без сопливых обойдёмся,а то и по носу можно получить,когда лезут не в свои дела!!