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Царьград

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Дэвид Бекхэм показал необычный урожай из собственного огорода

Дэвид Бекхэм показал необычный урожай из собственного огорода

Дэвид Бекхэм продемонстрировал подписчикам овощ из своего огорода, удививший даже Викторию Бекхэм. До этого пара отпраздновала 29-ю годовщину свадьбы в Портофино, где впервые тайно встретилась в 1997 году.

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