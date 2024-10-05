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Рогов: участников СВО и их семьи следует считать кадровым потенциалом России

Рогов: участников СВО и их семьи следует считать кадровым потенциалом России

Ветеранов специальной военной операции и их семьи следует считать кадровым потенциалом России. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

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