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МИЦ "Известия" стал владельцем контрольной доли ИД "Комсомольская правда"

МИЦ "Известия" стал владельцем контрольной доли ИД "Комсомольская правда"

Финансовые параметры сделки и точный размер приобретенного пакета акций стороны не раскрывают. В Национальной медиагруппе (НМГ), частью которой является МИЦ "Известия", пообещали сохранить знаковый медиабренд "Комсомолки".

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