Полицейские, ветераны и члены Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру поздравили с Днем Победы ветерана ОВД - участника Великой Отечественной войны

В честь празднования 80-ой годовщины Великой Победы сотрудники УМВД России по городу Владимиру вместе со своими детьми, общественниками, школьниками, кадетами и студентами организовали традиционную концертную программу во дворе дома, где живет ветеран органов внутренних дел и участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.