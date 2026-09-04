'Good News Is Bad News': Big Jobs Beats Sends Rate-HIKE Odds Soaring; Batters Bonds, Stocks, Gold A four standard deviation beat for non-farm payrolls this morning (good news) is triggering ugly reactions (bad news) across markets with rate-hike odds for September ripping back up near recent highs (despite no signs of inflationary wage growth - in fact it is slowing).
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