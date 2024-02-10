BlackSky и Министерство обороны Индонезии заключают контракты на $50 млн для быстрого развёртывания собственных спутников

Компания BlackSky заключила контракты на общую сумму около $50 000 000 с Министерством обороны Индонезии на предоставление доступа к коммерческой космической разведке, что предоставит стране возможность создания суверенных космических возможностей в будущем.
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