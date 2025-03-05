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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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График работы ГКУ ВО «МФЦ» в предпраздничные и праздничные дни

График работы ГКУ ВО «МФЦ» в предпраздничные и праздничные дни ⠀ 🌺 7 марта 2025 -рабочий день сокращён на час; 🌺 8-9 марта 2025 – выходные дни; 🌺 10 марта 2025 – работа по графику.

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