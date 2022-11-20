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Угощала гостей новой закуской "Черная жемчужина": съели за минуту и даже крошек не оставили

Угощала гостей новой закуской "Черная жемчужина": съели за минуту и даже крошек не оставили

﻿﻿Добро пожаловать на сайт "Смакенс мелодии"! Рад приветствовать своих постоянных читателей и всех, кто увидел меня впервые! Совсем скоро наступит ряд новогодних праздников, и я уверена, что такая закуска обязательно понравится вам и вашим гостям.

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