Угощала гостей новой закуской "Черная жемчужина": съели за минуту и даже крошек не оставили

﻿﻿Добро пожаловать на сайт "Смакенс мелодии"! Рад приветствовать своих постоянных читателей и всех, кто увидел меня впервые! Совсем скоро наступит ряд новогодних праздников, и я уверена, что такая закуска обязательно понравится вам и вашим гостям.