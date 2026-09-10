На ремонт систем тепло- и водоснабжения Горного Алтая направлено более 70 млн рублей

В Республике Алтай продолжают комплексно готовить объекты ЖКХ к отопительному сезону. Из регионального бюджета на капремонт систем тепло– и водоснабжения в этом году выделено свыше 70 млн рублей, сообщил зампред правительства республики Антон Черников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".