ЦАСТ обещал 2 млн рублей за захват в ходе СВО эстонской боевой платформы

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) принял решение удвоить до 2 млн рублей вознаграждение за захват в ходе специальной военной операции (СВО) безэкипажной наземной платформы THeMIS в ответ на заявление эстонской разведки о связях ЦАСТ с российскими спецслужбами.