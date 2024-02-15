ЦАСТ обещал 2 млн рублей за захват в ходе СВО эстонской боевой платформы

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) принял решение удвоить до 2 млн рублей вознаграждение за захват в ходе специальной военной операции (СВО) безэкипажной наземной платформы THeMIS в ответ на заявление эстонской разведки о связях ЦАСТ с российскими спецслужбами.
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