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Царьград

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В Якутске пройдет турнир по боевому снайпингу с призом в 250 г золота

В Якутске пройдет турнир по боевому снайпингу с призом в 250 г золота

В столице Республики Саха с 8 по 11 октября 2026 года состоится четвёртый открытый международный турнир по дисциплине «Боевой снайпинг», носящий имя Героя Советского Союза Ф.

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