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В Петербурге откроют памятник основателю российской юриспруденции Сперанскому

В Петербурге откроют памятник основателю российской юриспруденции Сперанскому

Монумент установят на площади перед новым зданием Российской национальной библиотеки (РНБ). В Санкт-Петербурге откроют памятник Михаилу Сперанскому, выдающемуся российскому государственному деятелю и основателю отечественной юридической науки, сообщили в пресс-службе РНБ.

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