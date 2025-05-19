В Петербурге откроют памятник основателю российской юриспруденции Сперанскому

Монумент установят на площади перед новым зданием Российской национальной библиотеки (РНБ). В Санкт-Петербурге откроют памятник Михаилу Сперанскому, выдающемуся российскому государственному деятелю и основателю отечественной юридической науки, сообщили в пресс-службе РНБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии