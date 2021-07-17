Экс-хавбек «Зенита» Жулиано перешел в «Коринтианс»

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«Коринтианс» объявили о трансфере полузащитника Жулиано, находившегося в статусе свободного агента. 31-летний бразилец заключил с клубом из Сан-Паулу соглашение до декабря 2023 года.