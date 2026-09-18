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Царьград

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Делягин - честно о новых "адских санкциях" США против России: "Очень неприятный закон"

Делягин - честно о новых "адских санкциях" США против России: "Очень неприятный закон"

Михаил Делягин честно высказался о новых "адских санкциях" США против России, одобренных американской Палатой представителей: "Очень неприятный закон".

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