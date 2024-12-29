В России с 1 января единое пособие на новорожденного в семье назначат проактивно

В России с 1 января 2025 года будут упрощены правила назначения единого пособия на новорожденного ребенка — если родитель уже получает это пособие, выплата на новорожденных будет начисляться автоматически в том же размере, в котором она уже назначена на старших детей.
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