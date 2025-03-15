Spiegel: Стармер призвал не допустить «игры» Путина с перемирием

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал не позволить президенту России Владимиру Путину «играть» с соглашением о перемирии на Украине, предложенным по итогам переговоров в Джидде американской и украинской делегаций.
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