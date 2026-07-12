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«Шурочка» из «Баллады о солдате»: почему Жанна Прохоренко тридцать лет любила чужого мужа и угасла в одиночестве

«Шурочка» из «Баллады о солдате»: почему Жанна Прохоренко тридцать лет любила чужого мужа и угасла в одиночестве

Жанна Прохоренко, прославившаяся на весь мир ролью Шуры в легендарной военной драме «Баллада о солдате», прожила жизнь, полную драматических контрастов.

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