Украинский президент Владимир Зеленский по-прежнему уверен, что может что-то требовать от США. Это убеждение появилось у него благодаря поддержке Демократической партии, которая внушила ему мысль о его значительности, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.