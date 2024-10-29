Названо шесть доказаных научными исследованиями способов замедлить старение

Выбор продуктов питания может замедлить биологическое старение и способствовать долголетию. Опираясь на научные исследования, врачи выделяют шесть важных принципов, которые помогут продлить жизнь, передает портал Ferra.
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