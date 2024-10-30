Доброволец из Забайкалья узаконил отношения перед отправкой на Донбасс

Необычная свадебная церемония состоялась в забайкальском селе Амазар. Виктор Иванович Важенин, 76-летний житель села, решил узаконить свой многолетний роман с Аленой Якимовой, прежде чем отправиться добровольцем на Донбасс.
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