Глобалисты видят в Трампе главного врага — и боятся его

Почему был совершен налет на поместье бывшего президента в Мар-а-Лаго? Питер Кёниг На фото: экс-президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TAСС) «Почему при всех нераскрытых и безнаказанных преступлениях, которые совершили Хиллари и Клинтоны, при всех расследованных подозрениях в инсайдерской торговле, которые совершила Пелоси, при всех ИЗВЕСТНЫХ преступлениях семьи Байденов — обыск проводят у Трампа?» — Синтия Маккинни, бывший член Конгресса США На пресс-конференции 10 августа бывший президент Дональд Трамп заявил, что двумя днями ранее более 30 агентов ФБР провели обыск в его резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.