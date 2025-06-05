Мусульмане всего мира готовятся к празднованию Курбан-байрама в пятницу

Почти миллиард мусульман отметят Курбан-байрам — День жертвоприношения. Праздник символизирует преданность Богу и сопровождается закланием животного, раздачей мяса нуждающимся, посещением святынь в Саудовской Аравии и паломничеством к Мекке и Медине.