Воскресенье, 0️⃣9️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👬 Международный день друзей 📁 Международный день архивов 🏢 Международный день аккредитации 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1737 год - в центре Москве начался один из самых сильных за всю историю города пожаров - "Троицкий пожар" (Великий пожар) 📔 1904 год - Лондонский симфонический оркестр дал свой первый концерт 📔 1935 год - в СССР ввели смертную казнь за побег за границу 📔 1945 год - указом Президиума ВС СССР учреждена медаль "За взятие Берлина" 📔 1993 год - в США состоялся премьерный показ научно-фантастического фильма Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" 📔 1997 год - начал своё вещание российский федеральный телеканал ТВ Центр.