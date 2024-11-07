Политолог Купчан: Трамп попытается мирно урегулировать украинский конфликт

Экс-сотрудник Администрации Соединённых Штатов Америки Чарльз Купчан проинформировал о том, что победитель американской президентской гонки Дональд Трамп после вступления в должность попытается при помощи переговорного процесса завершить бушующее на украинской территории противостояние.
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