Экс-сотрудник Администрации Соединённых Штатов Америки Чарльз Купчан проинформировал о том, что победитель американской президентской гонки Дональд Трамп после вступления в должность попытается при помощи переговорного процесса завершить бушующее на украинской территории противостояние.