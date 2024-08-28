Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    И что этот урод на свободе.?Таксист-мигрант, ...
  • Eduard
    Опутывают сетью бандитской!НАТО открывает пр...
  • tsan tsan
    В паспорте должна быть графа -"национальность" .Митрополит предуп...

Митрополит предупреждает о возможном исчезновении русского народа из-за низкой рождаемости

Митрополит предупреждает о возможном исчезновении русского народа из-за низкой рождаемости

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг призвал к решительным действиям по улучшению демографической ситуации в регионе, опасаясь, что через несколько десятилетий территория может быть заселена другими народами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Ахметзянова
В паспорте должна быть графа-русский.И все мигранты исчезнут.
Ответить
18 час.
tsan tsan
В паспорте должна быть графа -&quot;национальность&quot; .
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх