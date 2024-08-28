Митрополит предупреждает о возможном исчезновении русского народа из-за низкой рождаемости

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг призвал к решительным действиям по улучшению демографической ситуации в регионе, опасаясь, что через несколько десятилетий территория может быть заселена другими народами.
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