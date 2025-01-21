Официальное соглашение о прекращении огня между правительством Мьянмы и вооруженными формированиями народности Кокан достигнуто при посредничестве Китая

Пекин, 20 января /Синьхуа/ -- Правительство Мьянмы и Армия национально-демократического альянса Мьянмы /вооруженные формирования народности Кокан, MNDAA/ достигли и подписали официальное соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 18 января, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередной пресс-конференции.