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Китай

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Официальное соглашение о прекращении огня между правительством Мьянмы и вооруженными формированиями народности Кокан достигнуто при посредничестве Китая

Пекин, 20 января /Синьхуа/ -- Правительство Мьянмы и Армия национально-демократического альянса Мьянмы /вооруженные формирования народности Кокан, MNDAA/ достигли и подписали официальное соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 18 января, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередной пресс-конференции.

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