Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Какие "свежие" мысли у очередного эксперта! Дандыкин? Дандыкин - головааа!.....Военный эксперт Д...
  • Вера смелых
    Б-ть, у этого Кошкина в голове один ретранслятор без единой своей мысли стоит???!! Американцы, видите ли, что-то сказ...Названа уникально...
  • Вера смелых
    А Вы сами, до Сатановского, этого не знали?!...«Никого на нашей ...

«Страна.ua»: СБУ и полиция ловят в Харькове жителей с родственниками или знакомыми в России

«Страна.ua»: СБУ и полиция ловят в Харькове жителей с родственниками или знакомыми в России

На территории подконтрольного киевским властям города Харьков сотрудники силовых ведомств приступили к реализации операций, направленных на выявление граждан, которые находятся в родственных или дружеских связях с жителями Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх