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В пряжинском отделе ЗАГС открылась необычная выставка юных авторов

Двухлетние художники представили работы, посвященные Дню семьи, любви и верности Самые маленькие воспитанники детского сада «Радуга» (им едва исполнилось 2 года) вместе с родителями и воспитателем подготовили выставку рисунков и аппликаций (0+).

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