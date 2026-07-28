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Эксперт назвала приемы, с помощью которых мошенники входят в доверие

Эксперт назвала приемы, с помощью которых мошенники входят в доверие

На первых этапах аферисты не говорят о деньгах Мошенники все чаще пытаются войти в доверие к россиянам в социальных сетях и мессенджерах, представляясь подписчиками одних и тех же блогеров, участниками тематических сообществ или единомышленниками.

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