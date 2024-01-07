Неизвестный СССР: Ядерные тайны Ладожского озера

Виктор Луговой

"древние крепости Шлиссельбург и Корела." Ну-ну-ну... Либо Орешек и Корела, либо уж Шлиссельбург и Кексгольм. "трофейный германский эсминец Т-12" Насколько я помню материалы нашей команды по казусу атаки Лунина, литерой "Т" в кригсмарине обозначались не эсминцы, а миноносцы.