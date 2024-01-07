БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Неизвестный СССР: Ядерные тайны Ладожского озера

Неизвестный СССР: Ядерные тайны Ладожского озера

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;древние крепости Шлиссельбург и Корела.&quot; Ну-ну-ну... Либо Орешек и Корела, либо уж Шлиссельбург и Кексгольм.  &quot;трофейный германский эсминец Т-12&quot; Насколько я помню материалы нашей команды по казусу атаки Лунина, литерой &quot;Т&quot; в кригсмарине обозначались не эсминцы, а миноносцы.
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