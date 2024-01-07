Основные подразделения «Объекта 230» разместили на островах Северо-западного архипелага — Хейнясенмаа, Макаринсаари и Мёкерикке Александр Широкорад На фото: Ладожское озеро (Фото: ТАСС) Ладожское озеро — это Мекка российских и зарубежных туристов.
Неизвестный СССР: Ядерные тайны Ладожского озера
Комментарии
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Виктор Луговой
"древние крепости Шлиссельбург и Корела." Ну-ну-ну... Либо Орешек и Корела, либо уж Шлиссельбург и Кексгольм. "трофейный германский эсминец Т-12" Насколько я помню материалы нашей команды по казусу атаки Лунина, литерой "Т" в кригсмарине обозначались не эсминцы, а миноносцы.
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