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Мировое обозрение

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Россияне не заметили исчезновения рыбы, овощей и фруктов из Армении с прилавков

Россияне не заметили исчезновения рыбы, овощей и фруктов из Армении с прилавков

Главное в тезисах: Рынок не дрогнул: запрет на поставки продовольствия из Армении не изменил ни ассортимент, ни цены в российских магазинах — доля республики в импорте составляла лишь 1–7% по разным товарным группам.

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