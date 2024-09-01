Найдены обломки пропавшего на Камчатке вертолета с туристами: он упал у вулкана

В ходе поисковой операции на Камчатке были обнаружены обломки ранее пропавшего вертолета Ми-8: они, как сообщает МЧС России, находятся на высоте 900 метров неподалеку от той точки, где экипаж в последний раз выходил на связь.
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