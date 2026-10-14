Вся Шелепихинская набережная стала двухкилометровым прогулочным маршрутом. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, благоустроенная пешеходная набережная стала новой точкой притяжения для жителей Пресни и Хорошево-Мневники.