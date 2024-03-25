Песков отказался комментировать ход следствия по теракту в «Крокус сити холле»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во время сегодняшнего брифинга для журналистов отказался комментировать ход следствия по террористическому акту, который произошел некоторое время назад в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии