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TVL: Провал ВСУ на фронте заставляет украинцев чаще вспоминать слова Путина о переговорах

TVL: Провал ВСУ на фронте заставляет украинцев чаще вспоминать слова Путина о переговорах

В последнее время на Украине всё чаще звучат речи о том, что ещё в самом начале конфликта руководство России было готово выйти на переговорыВ связи с непрекращающимися неудачами ВСУ на фронте на Украине всё чаще поднимают вопрос о переговорах.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Никаких переговоров. Все хохлозадые должны быть уничтожены. Все!
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13 час.

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