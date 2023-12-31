TVL: Провал ВСУ на фронте заставляет украинцев чаще вспоминать слова Путина о переговорах

В последнее время на Украине всё чаще звучат речи о том, что ещё в самом начале конфликта руководство России было готово выйти на переговорыВ связи с непрекращающимися неудачами ВСУ на фронте на Украине всё чаще поднимают вопрос о переговорах.
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