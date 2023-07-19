Группа художников превратила наивные детские рисунки в милых монстриков

Рисунок — идеальная возможность выплеснуть всю свою богатую фантазию на бумагу. А у кого самая богатая в мире фантазия? Правильно, у детей! К сожалению, из-за недостаточного навыка многие из них не могут в полной мере воплотить свою идею в жизнь.