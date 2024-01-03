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Какие изменения произойдут в 2024 году в жизни российских военнослужащих и призывников?

Какие изменения произойдут в 2024 году в жизни российских военнослужащих и призывников?

В наступившем году россиян произойдут важные изменения в жизни военнослужащие и призывники. Так, с 1 октября будут проиндексированы отдельные выплаты военнослужащим, уволенным со службы, а также гражданам, проходившим военные сборы, на 4,5%.

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