Какие изменения произойдут в 2024 году в жизни российских военнослужащих и призывников?

В наступившем году россиян произойдут важные изменения в жизни военнослужащие и призывники. Так, с 1 октября будут проиндексированы отдельные выплаты военнослужащим, уволенным со службы, а также гражданам, проходившим военные сборы, на 4,5%.
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