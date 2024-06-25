Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Геманов
    Не кажется ли вам странным, что система ценообразования, особенно в  оценке вклада творческих личностей, весьма замыс...Зарплата вождя — ...
  • Александр Маркитанов
    как счастливо мы жили в совке...потому что ничего не зналиПадение самолета ...
  • Ингерман Ланская
    и что же тут секретного нквд-шники нашли?? ..ну тупые!!!Рассекреченные фо...

Зарплата вождя — сколько в СССР получали главы государства

Зарплата вождя — сколько в СССР получали главы государства

Идеологи коммунизма любили твердить о том, что любой труд должен быть оплачен. При этом не было в мире страны, где больше любили эксплуатировать трудящихся за гроши, чем в СССР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Геманов
Не кажется ли вам странным, что система ценообразования, особенно в  оценке вклада творческих личностей, весьма замысловатая? Почему, например, артисты, певцы, участники шоу-представлений получают баснословные гонорары, в то время, как писатели и поэты, поставляющие для их выступлений свои творения, остаются &quot;за бортом&quot;? Вот и развращаются от изобилия, обрастают миллионной недвижимостью, барственной спесью люди,обладающие голосом и мимикой, но не  высокой моралью и нравственностью!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх