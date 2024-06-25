Идеологи коммунизма любили твердить о том, что любой труд должен быть оплачен. При этом не было в мире страны, где больше любили эксплуатировать трудящихся за гроши, чем в СССР.
Зарплата вождя — сколько в СССР получали главы государства
Комментарии
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Виктор Геманов
Не кажется ли вам странным, что система ценообразования, особенно в оценке вклада творческих личностей, весьма замысловатая? Почему, например, артисты, певцы, участники шоу-представлений получают баснословные гонорары, в то время, как писатели и поэты, поставляющие для их выступлений свои творения, остаются "за бортом"? Вот и развращаются от изобилия, обрастают миллионной недвижимостью, барственной спесью люди,обладающие голосом и мимикой, но не высокой моралью и нравственностью!
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