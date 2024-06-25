Зарплата вождя — сколько в СССР получали главы государства

Виктор Геманов

Не кажется ли вам странным, что система ценообразования, особенно в оценке вклада творческих личностей, весьма замысловатая? Почему, например, артисты, певцы, участники шоу-представлений получают баснословные гонорары, в то время, как писатели и поэты, поставляющие для их выступлений свои творения, остаются "за бортом"? Вот и развращаются от изобилия, обрастают миллионной недвижимостью, барственной спесью люди,обладающие голосом и мимикой, но не высокой моралью и нравственностью!